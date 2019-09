Exportação em unidades cai 34,6% em agosto ante igual mês de 2018, diz Anfavea

05/09/2019 | 10:41



A exportação de veículos, em unidades, caiu 34,6% em agosto ante igual mês do ano passado, informou nesta quinta-feira, 5, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 36,7 mil unidades vendidas ao exterior, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume, se comparado a julho, representa queda de 12,8%.

Os resultados negativos ainda refletem a crise da Argentina, principal mercado no exterior para veículos brasileiros.

Os argentinos vivem o aprofundamento de sua crise econômica e, desde meados do ano passado, começaram a reduzir as compras de veículos produzidos no Brasil.

No acumulado do ano, a exportação caiu 37,9%, para 300,9 mil unidades.