Portaria do Ministério da Economia abre crédito suplementar no valor de R$ 135,327 milhões para a Presidência da República e dos ministérios da Agricultura; Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; da Defesa; do Desenvolvimento Regional; e do Turismo. A Portaria está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 5.

Para abrir o crédito suplementar para as diferentes Pastas, foi necessário anulação de outras dotações orçamentárias.