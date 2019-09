Arquipélago português: 5 passeios de luxo na Ilha da Madeira

Redação



05/09/2019 | 10:18

A Ilha da Madeira, arquipélago português situado em meio ao Oceano Atlântico, é um destino turístico versátil e repleto de belezas naturais. O local também manda bem quando o assunto é cultura e boa gastronomia. E quem gosta de viagens que esbanjam conforto, mimos e muita diversão não vai se decepcionar com os passeios de luxo na Ilha da Madeira, que agradam até os viajantes mais exigentes.

5 passeios de luxo na Ilha da Madeira

Divulgação Fazer um passeio em um carro de luxo é uma opção bacana

Tour em carro de luxo

Para explorar os deslumbrantes cenários madeirenses com muito conforto e estilo, uma boa opção é alugar um carro de luxo. Empresas locais oferecem modelos de primeira linha e automóveis antigos.

Escolhendo um conversível, é possível aproveitar as estradas panorâmicas da ilha com o vento no rosto, curtindo um clima de liberdade total.

Divulgação A gastronomia é uma opção que não decepciona na região

Restaurantes premiados pelo Guia Michelin

A gastronomia da Madeira é excelente, e as possibilidades de restaurantes de qualidade são inúmeras. Em Funchal, a capital da região, dois locais se destacam. O primeiro é o Il Galo d’Oro, situado no Hotel Porto Bay, que conta com duas estrelas Michelin e oferece uma vez por semana um menu que pode contar com até dez criações. Já o Restaurante William, do hotel Belmond Reid’s Palace, tem uma estrela Michelin e boas opções culinárias.

Divulgação Para quem busca relaxar, a região conta com ótimas opções de spa

Relaxar em um spa

Tanto a Ilha da Madeira quanto Porto Santo, a outra ilha habitada do arquipélago, contam com excelentes spas. Os locais garantem uma estrutura preparada para quem quer cuidar da mente, do corpo e da alma.

Alguns são especializados em talassoterapia, que utiliza a água do mar, e outros têm tratamentos que utilizam uva e vinhos. Além disso, há opções com técnicas como reflexologia, aromaterapia e até Reiki.

Divulgação Passeio de iate é outra opção de luxo na região

Passear em um iate particular

Devido a suas paisagens de tirar o fôlego, uma das atividades preferidas dos turistas na Madeira são os passeios de barco. Para uma experiência exclusiva e de alto padrão, é possível realizar esta parte do roteiro em um iate particular, em casal, família ou grupo de amigos, curtindo alguns drinques no caminho.

Divulgação Resort é um dos mais luxuosos da Europa

Resort all-inclusive

O Pestana Porto Santo recebeu o título de “Melhor Resort All-Inclusive da Europa” nos World Travel Awards de 2017. O hotel fica a um minuto da praia e tem duas piscinas, seis restaurantes, cinco bares, spa, kids club e 30 mil metros quadrados de jardins. Ele é uma das melhores opções para quem busca glamour e conforto no arquipélago português.

Ilha da Madeira, em Portugal

Na galeria, veja fotos das principais atrações da Ilha da Madeira: