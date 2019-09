Grazi Massafera e Caio Castro já flertavam antes de ficad

05/09/2019 | 09:10



Caio Castro e Grazi Massafera foram flagrados aos beijos na festa de aniversário de Luciano Huck, que aconteceu terça-feira, dia 3, na mansão do apresentador no Rio de Janeiro. O affair entre eles, no entanto, não aconteceu de forma repentina. De acordo com o jornal Extra, os dois já vinham se paquerando nos bastidores dos Estúdios Globo e algumas trocas de olhares rolaram antes do encontro na festa.

Embora nunca tenham contracenado juntos, Caio e Grazi se conheceram há alguns bons anos. Eles trabalharam juntos em alguns eventos, como no lançamento de uma linha de celular, em 2015. Solteiros, nos últimos tempos, teria surgido um clima entre eles, que ficou evidente depois que Caio visitou os bastidores da novela das sete Bom Sucesso, da qual a atriz faz parte.

Por lá, o ator postou foto ao lado do amigo Rômulo Estrela. O clique foi feito pela atriz e o intérprete de Rocky, da novela A Dona do Pedaço, até elogiou a elogiou no Instagram: Saiu uma bela fotógrafa, disse Caio marcando o perfil de Grazi na rede social.

Amigos próximos dos atores acreditam que o affair entre eles não passará da ficada e não apostam num namoro: Acho que é mais curtição, disse uma pessoa próxima à Grazi para o jornal. Já Caio parece que não tem apenas a loira como seu contatinho. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, antes de ficar com Grazi, o ator estava tendo um romance com uma atriz da última temporada de Malhação.