Em 2 dias, Reino Unido ganhou 100 mil novos eleitores

05/09/2019 | 07:04



Autoridades britânicas anunciaram ontem que mais de 100 mil pessoas se registraram como novos eleitores no Reino Unido desde o início da semana - um aumento fora do normal em apenas 48 horas. Na segunda-feira, segundo dados oficiais, 52.408 novos registros. Na quarta-feira, 4, outros 64.485. A maioria - quase 60% - dos novos eleitores registrados é de jovens de até 34 anos. A notícia foi comemorada pelos defensores da permanência do Reino Unido na União Europeia e por grupos de oposição ao primeiro-ministro conservador, Boris Johnson, já que a maior parte dos jovens é formada por europeístas que tendem a ser oposição ao atual governo.

Analistas britânicos chamam a atenção para o fato de que o aumento repentino do número de eleitores registrados ocorre após o primeiro-ministro ter prorrogado o recesso parlamentar, na semana passada, para tentar forçar um Brexit sem acordo.

Outro fator que costuma motivar os registros no Reino Unido é a expectativa de realização de novas eleições, como desejava o premiê. A proposta de Johnson de antecipar as eleições para o dia 15 de outubro - o que empurraria o limite para registro de novos eleitores para o dia 27 de setembro - , acabou sendo rejeitada pelo Parlamento ontem, onde seria necessária a aprovação de dois terços da casa.

William Jennings, professor de ciências políticas da Universidade de Southampton, disse ontem ao jornal Guardian que o aumento do número de jovens deve favorecer Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, mas que não significa necessariamente uma alteração tão grande de equilíbrio, já que as últimas votações registraram também um comparecimento "acima do normal" de eleitores mais velhos. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.