Com trio Neymar, Richarlison e Firmino, Tite esboça Brasil para amistoso de sexta

04/09/2019 | 23:28



No penúltimo treino de preparação da seleção brasileira para o amistoso de sexta-feira, contra a Colômbia, às 21h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, o técnico Tite esboçou uma provável formação titular que poderá levar a campo no confronto, que será o primeiro do time nacional após a conquista do título da Copa América.

Fora da competição continental por ter lesionado o tornozelo direito no dia 5 de junho, em amistoso contra o Catar, em Brasília, Neymar foi escalado nesta quarta-feira em um trio ofensivo que também contou com Richarlison e Firmino em um dos campos da Barry University, em Miami.

Já o meio-campo contou com Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho, que está prestes a fazer o seu primeiro jogo pela seleção depois de ter acertado a sua transferência do Barcelona para o Bayern de Munique. Já Neymar, que não pôde realizar o desejo de trocar o Paris Saint-Germain pelo Barça após a negociação pela sua contratação fracassar, vai atuar pela primeira vez desde aquele confronto com o Catar no estádio Mané Garrincha.

Embora o PSG já tenha disputado quatro partidas no Campeonato Francês nesta temporada 2019/2020, o técnico Thomas Tuchel optou por não utilizar o astro brasileiro em nenhuma delas por entender que o atacante não deveria atuar enquanto não resolvesse a sua situação. E isso só ocorreu na última segunda-feira, quando a janela de transferências do futebol europeu se fechou e ele teve a sua permanência no clube parisiense confirmada.

Ederson foi escalado como goleiro titular neste treino e o setor defensivo foi formado por Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro. E Tite só liberou a presença na imprensa nos primeiros 20 minutos do coletivo, período que terminou sem gols. A equipe reserva contou com Weverton; Fagner, Militão, Samir e Jorge; Fabinho, Allan e Lucas Paquetá; David Neres, Vinicius Junior e Bruno Henrique.

NUMERAÇÃO DEFINIDA - Também nesta quarta-feira, a CBF divulgou a numeração dos 23 jogadores convocados para este dois amistosos da seleção - após pegar a Colômbia, a equipe nacional enfrentará o Peru, na próxima terça-feira, em Los Angeles. E a camisa 9 de Gabriel Jesus, que está fora destes confrontos por motivo de lesão, foi herdada por Richarlison, enquanto Vinicius Junior, prestes a atuar pela seleção principal pela primeira vez, ficou com a 19. Neymar, conforme esperado, continua com a camisa 10.

Confira a numeração da seleção para os dois próximos amistosos:

1 - Weverton

2 - Thiago Silva

3 - Éder Militão

4 - Marquinhos

5 - Casemiro

6 - Alex Sandro

7 - David Neres

8 - Arthur

9 - Richarlison

10 - Neymar

11 - Phlippe Coutinho

12 - Ivan

13 - Daniel Alves

14 - Samir

15 - Allan

16 - Jorge

17 - Fabinho

18 - Lucas Paquetá

19 - Vinicius Junior

20 - Roberto Firmino

21 - Bruno Henrique

22 - Fagner

23 - Ederson