EC São Bernardo fica no zero outra vez em dois jogos da Copa Paulista

A defesa do EC São Bernardo se mostrou eficiente até agora na segunda fase da Copa Paulista e passou zerada nos dois primeiros confrontos. O problema é que o ataque também não balançou a rede e, a exemplo da estreia, quando ficou no zero contra o Taubaté, em casa, ontem o time não passou de 0 a 0 diante da Ferroviária, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.



Não dá para reclamar da disposição das equipes, que até criaram bons momentos no jogo, mas a pontaria dos atacantes impediu que a rede fosse balançada. A medida em que o tempo passava, o Cachorrão se mostrou satisfeito com a igualdade e adotou postura mais defensiva até o apito final.



No outro confronto, entre Taubaté e Atibaia, também houve empate por 0 a 0. Com isso, a situação do Grupo 5 ficou bastante inusitada. Todas as equipes somam dois pontos e ninguém balançou a rede.



O EC São Bernardo pode desembolar a tabela sábado, às 15h, quando recebe o Atibaia, no Estádio 1º de Maio.