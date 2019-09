Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



05/09/2019 | 07:00



O Comercial havia vencido os cinco jogos que tinha feito no Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, nesta Copa Paulista, mas ontem deu Santo André. Mesmo sendo pressionada o tempo todo, a equipe do Grande ABC aproveitou contra-ataque e surpreendeu a equipe do Interior ao vencer por 1 a 0.



O gol foi marcado por Matheus Soares, aos 29 minutos do segundo tempo. O atacante aproveitou cobrança de tiro de meta do goleiro Luís Augusto, ganhou dos zagueiros na corrida e tocou para a rede, antes de ir em direção aos torcedores andreenses presentes ao estádio do Comercial.



Com o resultado na mão, o Santo André se fechou, congestionou a frente da área e não correu muitos riscos, apesar da enorme pressão da equipe de Ribeirão Preto.



Com o resultado, o Ramalhão chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo 7 ao lado do Juventus, que mais cedo havia derrotado a Inter de Limeira por 1 a 0, atuando na Rua Javari.