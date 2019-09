Azulão voa no início, permite reação, mas vence a segunda seguida

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



05/09/2019 | 07:00



Quem assistiu apenas aos primeiros minutos do jogo entre São Caetano e Linense, ontem, no Anacleto Campanella, pela Copa Paulista, teve a certeza de que o Azulão iria golear sem piedade. Com muita intensidade, inversões de jogadas e fome de gol, o time massacrou a equipe do Interior e abriu 2 a 0. Mas, depois, se acomodou com o resultado e permitiu a reação, que por sorte não foi o suficiente para estragar a vitória por 2 a 1.



Esta foi a segunda vitória consecutiva do São Caetano na segunda fase. Na estreia, havia feito 2 a 0 no Desportivo Brasil, fora de casa. Com isso, assumiu isoladamente a liderança do Grupo 9, com seis pontos, contra três do Linense e do Rio Claro, que mais cedo, em casa, venceu o Desportivo Brasil por 2 a 1, de virada.



O início do São Caetano foi fulminante. A equipe soube fazer as inversões de jogo e achar espaço na defesa do Linense. Jean Dias e Emerson Santos deram leveza ao meio de campo, que era efetivo na marcação e rápido na transição das jogadas.

O primeiro gol saiu em trama pela direita. Alex Reinaldo ganhou dividida e a bola sobrou para Jean Dias, que foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para o lateral deslocar o goleiro Reynaldo.



O gol deu ainda mais motivação ao São Caetano, que cansou de perder oportunidades até que Gleyson foi derrubado na área por Fábio Júnior: pênalti. Ele mesmo bateu e ampliou para o São Caetano.

No segundo tempo, o Linense melhorou, ajustou a marcação e diminuiu aos 16 minutos, com Matheus, mas foi pouco para impedir a derrota.



REFORÇO

A diretoria do São Caetano fechou o elenco para a Copa Paulista. Depois do meia Anderson Rosa, ex-ABC, oficializado na terça-feira, ontem o clube confirmou a contratação do meia Clayton, que foi destaque do Botafogo-PB na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador assinou contrato até o fim de 2023.