UBS Vila São Pedro estica o atendimento até as 22h

05/09/2019



A Prefeitura de São Bernardo iniciou anteontem o atendimento estendido na UBS ( Unidade Básica de Saúde) Vila São Pedro. A unidade é a primeira a ser contemplada com a ampliação do horário de funcionamento das 7h às 22h, dentro do programa Saúde na Hora, do governo federal.

A medida tem como objetivo reduzir os índices de absenteísmo e ampliar o acesso da população aos serviços da atenção primária, como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais e vacinação, entre outros.

Além da UBS São Pedro, outras 19 unidades do município terão o horário de funcionamento estendido até o fim do ano. As UBSs União e Alvarenga, ambas no Grande Alvarenga, serão incorporadas ao modelo ainda neste mês. Atualmente, a UBS União já atua em horário estendido – até as 21h –, apresentando números reduzidos de absenteísmo em comparação com os demais endereços.

Para se habilitar ao programa do Ministério da Saúde, São Bernardo se adequou a uma série de requisitos, como manter a composição mínima das seis equipes de Saúde da Família (médico, enfermeiro, dentista e auxiliar de enfermagem), sem reduzir o número de equipes que já atuam no município.

Somente para a unidade Vila São Pedro, serão destacados 12 novos profissionais, sendo dois médicos generalistas, dois recepcionistas, dois técnicos de enfermagem, dois enfermeiros, auxiliar de odontologista, cirurgião-dentista, farmacêutico e auxiliar de farmácia.

Atualmente, a unidade conta com 68 mil pacientes ativos e 120 funcionários, que realizam 190 mil atendimentos por ano nos 14 consultórios. Entre os serviços ofertados estão visita domiciliar, saúde bucal, vacinação, coleta para exames laboratoriais, tratamento e acompanhamento de pacientes diabéticos e hipertensos, pré-natal e acompanhamento de doenças crônicas, entre outros.