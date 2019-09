Sabesp inicia terceira obra em Santo André

Aline Melo

do Diário do Grande ABC



05/09/2019



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) iniciou, na tarde de ontem, a terceira obra desde que começou pacote de investimentos em Santo André. Os serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto foram concedidos à empresa por 40 anos, por contrato assinado em 31 de julho. As três obras que estão em curso vão beneficiar 404 mil pessoas, o equivalente a 56% da população, de 718.773 pessoas (segundo estimativa do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – publicada em agosto).

As intervenções iniciadas ontem vão interligar a adutora Camilópolis, que abastece parte do 2º Subdistrito da cidade, ao Sistema Rio Claro, por meio da estação elevatória Sapopemba (que passa a abastecer, exclusivamente, a cidade de Santo André). O superintendente da área Sul da estatal, Roberval Tavares de Souza, explicou que a obra vai aumentar a vazão de água para a cidade em cerca de 10%. Atualmente, o município recebe 2.200 litros por segundo.

Serão investidos R$ 3,2 milhões, beneficiando 240 mil moradores de diversos bairros, como Monte Líbano, Vila Curuçá, Santo Antônio, Gonzaga, Jardim Progresso, Oriental, Vila Vitória, Jardim Ipanema, Vila América, Santa Tereza, Casa Branca, Vila Guarani, Vila Humaitá, São Jorge, Parque Capuava, Santo Alberto, Camilópolis, Portugal e Paraíso, entre outros. O prazo de conclusão é até o fim de outubro.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou que a região que agora será beneficiada com a interligação da adutora foi uma das que mais sofreram com a intermitência do abastecimento nos últimos meses. “Com essa obra, e a que estamos fazendo no Parque Erasmo Assunção, a gente praticamente soluciona esse problema nessa região do 2º Subdistrito”, pontuou.



HISTÓRICO

Em 20 de agosto, a Sabesp iniciou a duplicação da adutora de 600 milímetros que abastece o setor do Parque Erasmo Assunção, beneficiando 160 mil moradores. Na semana passada, a companhia começou a implantar as redes de abastecimento de água no Parque América, próximo a Rio Grande da Serra, localidade que ainda é abastecida por meio de caminhões-pipa ou de forma irregular. Serão atingidas 4.000 pessoas. As três obras concentram R$ 21 milhões em investimentos.

Em 11 de setembro, Sabesp e Prefeitura realizam coletiva de imprensa para detalhar novo pacote de investimentos, que visa acabar com o problema de falta de água na cidade até dezembro, conforme planejamento apresentado por ocasião da concessão dos serviços. A partir dessa data, a Sabesp assume oficialmente o abastecimento e passa a emitir as faturas de pagamento. Solicitações dos clientes passam a ser recebidas pelo telefone 195.