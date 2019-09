STF nega aposentadoria especial para guardas-civis

Aline Melo

do Diário do Grande ABC



05/09/2019 | 07:00



O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, segunda-feira, que os GCMs (Guardas-Civis Municipais) não têm direito a aposentadoria especial, como a que é assegurada aos policiais, “pois suas atividades não são inequivocamente perigosas”, ressaltou o ministro e relator da ação, Dias Toffoli. O entendimento do STF é o de que “esses servidores não integram o conjunto dos órgãos de segurança pública relacionados na Constituição Federal, pois sua missão é proteger os bens, os serviços e as instalações municipais.” A CONGM (Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil) entende que a decisão é um ataque à categoria e que vai repercutir nas ações dos guardas, que hoje auxiliam na segurança pública.

Presidente da entidade e supervisor na GCM de São Bernardo, Oseias Francisco da Silva afirmou que a decisão tem potencial para aumentar a criminalidade nas cidades, especialmente aqueles contra o patrimônio e a vida. “Hoje, as guardas têm grande papel no apoio à segurança. Se o STF não nos reconhece como órgão de segurança, as prisões, apreensões, rondas, tudo o que já fazemos em apoio às polícias Militar e Civil não poderá ser feito. Todo o investimento que as prefeituras fazem em estrutura física será desperdiçado”, argumentou.

Silva pontuou que existe Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade), proposta pela Feneme (Federação Nacional dos Oficiais da Polícia Militar), contra a Lei 13.022/2014, que estabeleceu o estatuto geral das guardas municipais. “As competências, as atribuições para atuar na segurança pública, realizar prisão, apresentar para o delegado, estão previstos nessa lei. Se o STF julga que não somos um órgão de segurança, já dá a entender que vão acatar a Adin”, completou.

O supervisor lembrou que, além do estatuto, a Lei 13.675/2018, que instituiu o Susp (Sistema Único de Segurança Pública), enquadra as guardas como “órgão operacional de segurança pública”. “A despeito dessas leis, o STF julga dessa forma, não reconhece que as guardas exercem atividade de risco e são a terceira corporação que mais sofre mortes em conflitos com criminosos”, argumentou. A CONGM estuda a realização de atos e manifestações contrárias a essa decisão.

A ação é referente à guarda de Jundiaí, no Interior de São Paulo. O advogado especialista em direito público Fabio Fiamini explicou que este caso tem o que juridicamente é chamado de repercussão geral, ou seja, se aplica a todo questionamento semelhante que for feito na Justiça.

“Pela lógica, esse será o entendimento do STF em qualquer ação referente às guardas”, ponderou. Na avaliação do especialista, a decisão da Suprema Corte incorre em erro. “Embora a Constituição não inclua as guardas, no dia a dia, elas atuam em todas as cidades em apoio à segurança. O direito não pode fugir da realidade, e as leis devem ser interpretadas de forma inteligente.”

Consultor e especialista em segurança pública, José Vicente da Silva Filho avaliou que a decisão do STF apenas reforça as atribuições de cada corporação, ao não reconhecer que os guardas não estão expostos aos mesmos riscos que os policiais. “Os guardas têm papel muito importante, mas não podem intervir em processos criminais. A prerrogativa de abordar pessoas é das polícias, mas isso não impede que eles continuem atuando com rondas, uma vez que a presença da corporação tem efeito positivo na inibição de delitos”, ponderou.

Questionadas sobre a decisão, as prefeituras de São Bernardo e Mauá informaram que não há interferência na atuação das guardas. As outras cidades não responderam até o fechamento desta edição.