Primavera bem de perto

Marcela Munhoz

Do Diário do Grande ABC



05/09/2019 | 07:00



Você sabia que 16% dos estrangeiros têm a natureza como principal motivação do turismo de lazer no Brasil. A primavera anima mais os visitantes. A estação das flores começa por aqui no dia 23 de setembro e segue até 22 de dezembro. São vários os destinos que atraem os amantes desse tipo de passeio. As cidades de Nova Petrópolis e Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, Joinville, em Santa Catarina, e até Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, apostam, nos Circuitos das Flores.

Mais pertinho do Grande ABC, a cerca de duas horas ou 127 quilômetros, fica Holambra, conhecida como Capital Nacional da Flores. Até dia 29, de sexta a domingo, das 9h às 19h (ingressos a R$ 52), a cidade recebe a 38ª Expoflora (www.expoflora.com.br), feira que reúne as principais novidades da área para quem cultiva e também para quem admira plantas e flores. Para se ter ideia, no primeiro fim de semana o evento registrou aumento de 25% do número de visitantes em relação ao ano passado.

Este ano, os destaques são as begônias com a frente verde e o verso em vermelho, rosas com pétalas brancas de um lado e pink do outro, lírios que já mostram sua cor mesmo quando fechados, petúnias que parecem pintadas à mão, samambaias azuis, angelônias, pagodas, verônicas, asplênios, coleus e limoniuns coloridos. Além das flores em si, tem desfiles, apresentações da danças típicas e comida holandesa.

Em Cunha, localizada a cerca de 220 quilômetros daqui, a principal atração fica totalmente ao ar livre: o lavandário (https://lavandario.com.br). As plantinhas da cor roxa são abundantes por lá e ficam muito incríveis nas fotos. O local fica aberto normalmente de sexta a domingo, além dos feriados, das 10h até o pôr do sol. Na casa, em estilo provençal, há loja com produtos desenvolvidos com óleos essenciais e plantas. Dá para comprar produtos, comidinhas e adquirir as próprias mudas.

A principal dica é que os visitantes podem andar pelos caminhos indicados em todo o sítio, mas não entre as plantas, que são frágeis e podem se danificar. Também não é permitido ultrapassar as áreas vedadas. Segundo os administradores do lavandário, vale a pena aproveitar o mirante e o espaço zen para relaxar.

EM MATO GROSSO

Quem gosta de girassol vai se encantar pelos campos cheios da flor em uma cidadezinha chamada de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. Já ouviu falar? As lavouras são mais comuns, por incrível que pareça, entre 5 de maio até o começo de junho.

Além de representar boas safras e girar a economia do local – já que Campo Novo do Parecis é o maior produtor do girassol do País –, os campos são atrações para todo mundo. Mas tem que ser rápido: a beleza da flor dura só por dez dias.