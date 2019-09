Giro por Nova York

Marcela Munhoz

Do Diário do Grande ABC



05/09/2019 | 07:00



Cada turista tem um olhar único do destino e os fotógrafos conseguem aproveitar a experiência da forma mais artística possível. Celso Luiz, do Diário, fez as imagens desta página em sua segunda visita a Nova York, em agosto. Em 2018, também foi no verão. “Gosto porque é a cidade mais cosmopolita que tem. Acredito que nunca será possível conhecer Nova York por completo. Sempre vai faltar algo para ver.”

O ponto turístico mais interessante para o fotógrafo é a Time Square, área formada na confluência e cruzamento das avenidas Broadway com a 7ª. “Os painéis gigantescos são inacreditáveis”, conta Luiz, que ficou hospedado perto do Central Park, no hostel Hi NYC Hostel (cinco diárias por cerca de R$ 1.000). Dica é sentar em um food truck e pedir por um lamb over rice (arroz com carne de cordeiro). Nada mais nova-iorquino.