Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



04/09/2019 | 20:56



O EC São Bernardo acumulou o segundo empate consecutivo em duas rodadas da segunda fase da Copa Paulista. Nesta noite (4), o time visitou a Ferroviária na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, e ficou no 0 a 0. Antes, na estreia, a equipe também não havia saído do zero diante do Taubaté, no Primeiro de Maio.



Na próxima rodada, o EC São Bernardo recebe o Atibaia, sábado, às 15h, no Estádio 1º de Maio, no encerramento do primeiro turno. Nos mesmos dia e horário, a Ferroviária visita o Taubaté.