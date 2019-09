Do Dgabc.com.br



04/09/2019 | 19:38



O tempo nesta quinta-feira (5) seguirá instável por conta da circulação de ventos de Sul em todas as cidades do Grande ABC. Apesar do Sol tentar aparecer entre nuvens, dia será de céu predominantemente nublado e com chances de chuva fraca a qualquer momento. As temperaturas seguirão amenas e estáveis, com mínima prevista de 16°C e máxima de 20°C. A sexta ainda será de tempo instável, mas a partir de sábados a tendência é de redução da nebulosidade e aumento das temperaturas.