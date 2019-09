Goleiro é reintegrado ao elenco do Guarani após empréstimo ao Botafogo-PB

04/09/2019 | 19:31



Lucas Passarelli foi a novidade do treinamento do Guarani nesta quarta-feira, em Campinas (SP). O vínculo de empréstimo do goleiro com o Botafogo-PB chegou ao final após a eliminação do time paraibano na Série C do Campeonato Brasileiro.

De volta ao clube de Campinas desde a última sexta-feira, o atleta vai ser reintegrado ao elenco profissional do Guarani, time com o qual tem vínculo até o encerramento desta temporada.

Ele esteve reunido com a diretoria, na última terça-feira, para definir o seu retorno - a participação com o restante do plantel foi um pedido do técnico interino Thiago Carpini, com o qual tem ótimo relacionamento e, até por isso, se transferiu ao Botafogo-PB no meio do ano.

"A minha passagem pelo Botafogo-PB foi muito boa. Trata-se de um clube extremamente organizado. Eles oferecem tudo o que um jogador profissional necessita. Fiquei muito feliz por tudo que encontrei lá. Agora volto ao Guarani para fazer o meu melhor em busca de oportunidades", comentou.

Pelo Guarani, o arqueiro de 23 anos disputou apenas dois jogos oficiais, ambos em 2018. Curiosamente, no primeiro e no último compromisso campineiro da temporada passada: derrota para o Oeste por 1 a 0, pela Série A2 do Campeonato Paulista, e vitória em cima do Londrina, pelo mesmo placar, no encerramento da Série B.

Com a camisa do Botafogo-PB, Lucas Passarelli não atuou um minuto em partidas oficiais e só foi relacionado uma vez - empate contra o ABC por 1 a 1, no dia 20 de julho, em João Pessoa. Ele era a terceira opção, após o titular Saulo e o reserva João Guilherme.