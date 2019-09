Uma pista profissional

MEMÓRIA NA TV

- Aramaçan, ano 89. Rumo ao centenário

- Clube destaca a memória de gerações

- Entrevistado: Sidenei Matroni, presidente

- No ar pelo Diário OnLine: www.dgabc.com.br.

No programa Memória na TV desta semana, uma entrevista com o atual presidente do Clube Atlético Aramaçan, Sidenei Matroni. Ele nos mostra o Memorial do Clube, inaugurado em 3 de março de 2018, ideia anunciada aqui em Memória pelo ex-presidente Wilson Ambrósio da Silva.

O presidente Matroni apresenta, orgulhoso, a nova pista de atletismo do Aramaçan, moderníssima, em torno de um dos quatro campos do futebol Pé na Bola e que devolve ao clube um equipamento imaginado pelos fundadores no longínquo 1930.

“Cada um que passou por aqui tem o seu valor. Não podemos desprezar ninguém. Podem ser de linhas políticas diferentes, mas o conteúdo, que é o clube, este tem que ser lembrado”, declara Sidenei Matroni, associado desde 1959.

Memória fez questão de gravar a entrevista no Memorial do Aramaçan, ecomuseu que pode e deve servir de exemplo a outras agremiações. É a história personificada por décadas, com fotos, troféus, medalhas, bolas de jogos conquistadas, flâmulas e a galeria de fotos de todos os presidentes. “O Aramaçan faz parte da cidade de Santo André e nós temos por obrigação transmitir à cidade essa história, que é muito bonita”, assinala o presidente.

TROFÉUS

Sidenei Matroni ofertou à biblioteca do Museu do Futebol, no Pacaembu, o livro com a história do Aramaçan; e deu à Memória um LP gravado por Ray Conniff e orquestra por ocasião dos 55 anos do clube.

De nossa parte, assumimos o compromisso de retornar ao Aramaçan outras vezes, um Aramaçan aos 89 anos, que caminha para os 90 já pensando no centenário – e que terá, acredita o entrevistado, Wilson Ambrósio no comando de todas essas comemorações.

Diário há 30 anos