Palmeiras faz 1º treino sob supervisão do estafe de Mano, que tem dia de reuniões

04/09/2019 | 17:58



A comissão técnica do novo treinador do Palmeiras, Mano Menezes, acompanhou pela primeira vez nesta quarta-feira um treino do time. O auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Eduardo Silva estiveram na Academia de Futebol e viram o trabalho do elenco. Os jogadores estão em preparação para a partida do próximo sábado, contra o Goiás, no Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo o site oficial do clube, o novo técnico não participou do treino fechado. Os dois auxiliares e Mano passaram o dia em uma sequência de reuniões com diferentes departamentos do clube para conhecer os funcionários e juntar informações. A atividade do time teve a supervisão do técnico do sub-20, Wesley Carvalho, junto com o auxiliar fixo Andrey Lopes e o coordenador científico Omar Feitosa.

O elenco se preparou nesta quarta-feira com quatro desfalques, três deles causados pelos compromissos com seleções. O goleiro Weverton está com a seleção brasileira, o zagueiro Gustavo Gómez integra a convocação do Paraguai e o atacante Angulo, defende a Colômbia. A outra baixa foi o lateral-direito Mayke, em recuperação de lesão na coxa direita.

Mano tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2021. O treinador chega como substituto de Luiz Felipe Scolari, demitido na segunda-feira. O novo técnico ainda não tem data para estrear e é provável que no sábado, em Goiânia, o Palmeiras seja comandado pelo interino Wesley Carvalho.

O time alviverde acumula no Brasileirão sete rodadas consecutivas sem vitória. Com um jogo a menos do que os demais concorrentes, a equipe ocupa a quarta posição, com 30 pontos, seis a menos que o líder Flamengo e o vice-líder Santos.