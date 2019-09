Interligação de adutora vai aumentar vazão de água para Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



04/09/2019 | 17:36



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) realizou na tarde de hoje (04) a interligação da adutora Camilópolis ao Sistema Rio Claro. A operação vai aumentar a oferta de água para a cidade em 10% - atualmente é de 2.200 litros por segundo - e promete que os problemas de abastecimento nesta região do 2° subdistrito sejam solucionados até novembro.

A adutora Camilópolis abastece cerca de 240 mil pessoas nos bairros Monte Líbano, Vila Curuçá, Santo Antônio, Gonzaga, Jardim Progresso, Oriental, Vila Vitória, Jardim Ipanema, Vila América, Santa Tereza, Casa Branca, Vila Guarani, Vila Humaitá, São Jorge, Parque Capuava, Santo Alberto, Camilópolis, Portugal, Paraíso e Geressai, entre outros.

A obra vai transformar a adutora Sapopemba, na zona leste de São Paulo, em um equipamento exclusivo para Santo André. A intervenção, que vai contar com investimento de R$ 3, 2 milhões, tem prazo de conclusão até o final de outubro e fecha o pacote inicial de R$ 21 milhões em recursos aportados na cidade.

"Já tivemos início da duplicação da adutora no Parque Éramos Assunção, a implantação das redes de abastecimento no Parque América para que as pessoas não precisem mais receber a água em caminhões pipas. Fechamos esse pacote aqui no 2° subdistrito porque essa região sofreu muito com problemas no abastecimento", afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB). Cerca de 35% da população mora nessa região.

O superintendente da Sabesp, Roberval Tavares, destacou que além do aumento da oferta de água para o municípios, a Sabesp inicia em janeiro cronograma de obras para reduzir as perdas de água, que em 2018 estava em 43% de todo o volume distribuído na cidade. A partir do dia 11 de setembro, a Sabesp assume oficialmente o abastecimento e passa a emitir as faturas de pagamento. Solicitações dos clientes passam a ser recebidas pelo telefone 195.