04/09/2019 | 17:28



A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado rejeitou por 16 votos a 9 o destaque do PSD à reforma da Previdência (emenda 3) que reduzia a idade mínima final de aposentadoria em dois anos para mulheres (de 62 para 60 anos) e três anos para homens (de 65 para 62). Na sequência, os senadores ainda votarão outros seis destaques de bancada ao relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que foi aprovado.