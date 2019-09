Hillary Duff comenta a volta de Lizzie McGuire: A resposta foi insana! Estamos de volta!

04/09/2019 | 17:11



Hillary Duff anunciou na última Bienal da Disney, no dia 23 de agosto, que a famosa série dos anos 2000, Lizzie McGuire, vai ganhar uma sequência na nova plataforma da Disney, o Disney Plus! A ideia, dessa vez, é mostrar a Lizzie adulta tentando viver com 30 anos de idade em Nova York.

Em entrevista à revista EW, Hillary comentou que assim como os fãs, ela está muito animada com esse revival, e que a pressão é grande!

- Eu também estou muito animada como fã. A resposta foi insana! Estamos de volta!

Não é de hoje que os fãs pedem a série de volta, mas o que poucos sabem é que Hillary estava negociando com a Disney há muito tempo:

- Eu sei que as pessoas estavam cochichando há muito tempo: isso vai acontecer? Isso poderia acontecer? É uma possibilidade? Eu tenho as perguntas há tanto tempo e converso com a Disney há muito tempo sobre isso, e agora parecia o momento certo, comentou a atriz que disse que entrou na sala dos executivas ainda muito grávida.

Durante a D23, a estrela compartilhou que está trabalhando juntamente com a criadora original da série, Terri Minsky e parece estar bem animada com o novo enredo.

- Agora Lizzie tem 30 anos de idade, e eu realmente gosto da ideia de ela acordar no seu aniversário de 30 anos e dizer: eu não imaginei que seria isso, comentou.

A atriz ainda acrescenta que sua experiência pessoal vai ajudar a entender o que realmente se passa na cabeça da personagem.

- Minha vida tomou algumas formas diferentes e meu momento não foi no meu aniversário de 30 anos, mas definitivamente foi em meados dos 20 anos, com um filho, já pensando: isso não vai parecer como eu pensava que era indo olhar. Eu realmente quero explorar isso. Ela é a melhor amiga de todos e o que todos amam nela é o quão relacionável ela é, então eu realmente quero ir nessa jornada de 30 anos com todo mundo.

A série Lizzie McGuire foi originalmente exibida de 2001 a 2004 no Disney Channel e o filme chamado The Lizzie McGuire Movie foi lançado em 2003. Apesar da novidade, a data de estreia da volta de Lizzie McGuire ainda não foi definida. Só nos resta esperar, né?