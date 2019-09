Jennifer Aniston fala sobre chegar aos 50 anos de idade: - Me sinto fisicamente incrível

04/09/2019 | 17:10



Jennifer Aniston é a capa da edição de outubro da revista InStyle e, além de ter posado para uma sessão de fotos lindíssima, a atriz ainda falou sobre como se sente ao completar 50 anos de idade - a atriz soprou as velinhas em fevereiro - e sobre sua nova série, The Morning Show.

Ao lado de Reese Witherspoon, Jennifer irá estrelar a série The Morning Show, para o novo serviço de streaming da Apple, e o programa fala exatamente sobre o abuso de poder dentro da televisão. Ao contrário de sua personagem, no entanto, a atriz garante que está vivendo um momento bem poderoso, tanto em sua vida pessoal, quanto profissional: As mulheres nunca tiveram permissão de serem poderosas. O poder é sexy para mim agora, assim como a inteligência das mulheres e como elas são criativas e capazes.

Aniston também contou que, apesar de The Morning Show falar sobre os abusos do mundo do entretenimento, a ideia para a série veio bem antes do movimento Me Too tomar conta da indústria cinematográfica norte-americana, ao lado dos relatos de assédio cometidos poer Harvey Weinstein: - O programa sempre foi sobre abuso de poder, e mulheres e o machismo. Nós vendemos no verão, e Harvey surgiu no outono. Reese e eu pensamos: O programa vai ser escrito por si mesmo. Foi como se o universo estivesse implorando para que essa sociedade patriarcal fosse exposta. Foi louco.

Jennifer também relembrou os trabalhos que teve antes de estourar na televisão com Friends: - Eu me mudei para longe de casa. Eu estive em quatro programas falidos. Eu trabalhei como garçonete em Nova York antes de conseguir algo. E eu fui uma vendedora de telemarketing. Não fiz uma venda, era horrível. Eu pensava: Porque temos que ligar para as pessoas na hora do jantar?

A atriz, que completou 50 anos de idade em fevereiro, revelou que, apesar de se sentir ótima alcançando a nova marca, se incomoda com alguns comentários que recebe: Cinquenta [anos] foi a primeira vez que pensei: Bom, esse número. Eu não sei o que é isso porque eu não me sinto diferente. As coisas não estão se fechando de nenhuma forma. Eu me sinto fisicamente incrível. Então é estranho que, do nada, eu receba mensagens do tipo: Você está incrível para a sua idade. Eu acho que nós precisamos estabelecer algum tipo de etiqueta em torno desse diálogo. Ela está cada dia mais linda, né?