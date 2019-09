Água Santa perde no Inamar e se complica na Copa Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



04/09/2019 | 16:41



O Água Santa sofreu dolorida derrota em casa, nesta tarde (4), pela segunda rodada da segunda fase da Copa Paulista. A equipe de Diadema recebeu o Mirassol, no Estádio Inamar, e perdeu por 2 a 1, resultado que complica bastante as pretensões da equipe em conseguir uma das duas vagas do Grupo 6 na próxima fase. Gabriel Taliari e Juninho fizeram os gols do time do Interior, que ainda desperdiçou um pênalti.Maikinho descontou para o Netuno.



Como empatou com o Nacional por 0 a 0, em São Paulo, na estreia desta fase, o Água Santa fica com apenas um ponto, enquanto o Mirassol, que havia feito 2 a 0 no XV de Piracicaba, chegou aos seis. Mais tarde, às 20h, o XV de Piracicaba recebe o Nacional, no complemento da segunda rodada.



O Netuno tem mais uma oportunidade de reabilitação no sábado, às 15h, quando recebe o XV de Piracicaba, outra vez no Estádio do Inamar, em Diadema.