Pablo está descartado contra o Inter e Tchê Tchê volta a treinar no São Paulo

O atacante Pablo treinou normalmente na tarde desta quarta-feira, mas está descartado pelo São Paulo para a partida contra o Internacional, neste sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Havia a expectativa de o jogador voltar a ficar à disposição após participar das atividades com o elenco nos últimos dias, mas o departamento médico do clube adota cautela.

Pablo sofreu uma lesão ligamentar no dia 13 de julho, no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras. Por causa do tempo sem atuar, ele ainda não tem condições de jogo e ficará fora da viagem ao Sul para o confronto pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No treino desta quarta-feira, o volante Tchê Tchê foi a campo. Na terça, ele havia ficado na parte interna do CT da Barra Funda, na capital paulista, para tratar uma pancada sofrida no pé direito. O zagueiro Arboleda, que tinha feito trabalhos à parte em razão de uma fibrose na coxa esquerda, também treino normalmente.

Hernanes e Alexandre Pato novamente realizaram atividades de transição física em outro campo. O meia se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto que o atacante sofreu uma pancada na coxa esquerda. Eles tiveram a companhia de Toró, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda e voltou a aparecer em campo na terça-feira.

O técnico Cuca tem ainda outros desfalques para o jogo contra o Internacional. Daniel Alves e Igor Gomes estão com a seleção brasileira (o meia participa apenas dos treinamentos), Walce e Antony estão a serviço da seleção olímpica e Rojas só voltará a jogar em 2020 após operar o joelho direito.

Uma provável escalação para sábado tem: Tiago Volpi; Juanfran, Anderson Martins, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Everton; Vitor Bueno, Helinho e Raniel.