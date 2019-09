José Loreto é substituído por Rafael Vitti às pressas em evento após nova polêmica, segundo colunista

04/09/2019 | 16:11



José Loreto foi substituído em um evento, às pressas, por Rafael Vitti, segundo o colunista Leo Dias. A notícia vem logo após uma nova polêmica envolvendo Loreto: segundo a colunista Fábia Oliveira, no final de semana de 1º de setembro, ele teria maltratado uma fã na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Ele teria sido curto e grosso: Eu não sou o Mickey. Você não está na Disney.

Loreto negou que tenha dito isso, e afirmou, em uma live no seu Instagram:

Nunca vou destratar uma pessoa que chega com carinho. Tenho 35 anos de idade e sei meu lugar no mundo. Trato as pessoas com a maior dignidade!

Será? De qualquer maneira, após a novela envolvendo sua separação de Débora Nascimento, tudo que ele não precisava é mais um escândalo...