Pai de Anitta faz apelo para os seguidores: Não baixem o nível

04/09/2019 | 16:10



hado, conhecido como Painitto, comentou com seus seguidores na última terça-feira, dia 3, que tomou uma decisão de se afastar um pouco das redes sociais porque ele não estava se sentindo bem lendo alguns comentários sobre a filha, Anitta, e no meio desabafo fez até algumas ameaças.

Esse negócio de internet é um saco mesmo. Bem que minha filha me avisou: Pai, esse treco não presta. Não fica lendo comentário, mas eu gosto de participar com a galera. Ontem eu fui ver a droga de um vídeo que um idiota maldoso fez e eu tive que ir lá e comentar. É muito difícil um pai ver as pessoas massacrando sua filha. Dói muito. Acho que vou cancelar esse Instagram. Por isso eu não abria meu perfil. É um saco. Tudo tem um preço. Tem que ter muita paciência!

Pai é pai, né!? Ninguém tem sangue frio o suficiente para ler sobre o seu filho e não querer comentar e defender sobre o assunto citado. E pelo visto esse foi realmente o motivo pelo qual o pai de Anitta decidiu se afastar das redes sociais.

Isso me desestimula... até de viver! Dá uma carga negativa. Eu não tenho nem postado nada porque estou com raiva e eu não gosto de ter raiva. Raiva é um sentimento muito ruim que fica dentro da gente, causa muito problema. É um saco ter que justificar tudo que você está fazendo quando é uma pessoa verificada, ficam tomando conta até do teu peido. Aí o cara vem falar pra querer prejudicar. Eu não tenho sangue de barata é minha filha! Mas eu vou arrumar um jeito de perseguir esse pessoal. Eles tão pensando que são malandro, não são. Eles vão ver quem é o malandro.

Depois da ameaça e do imenso desabafo, Painitto decidiu mudar o rumo da conversa e deixou uma mensagem positivo, e pediu para os seguidores não xingassem ninguém.

Não baixem o nível. Vamos ser felizes aqui na internet, vamos ser leves, vamos conversar coisas boas!

Eita. Será que logo ele volta pra comentar qualquer outra polêmica envolvendo o nome de Anitta?