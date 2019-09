Em carreira solo, Léo Chaves anuncia turnê

Miriam Gimenes



05/09/2019 | 07:37



O cantor sertanejo Léo Chaves, depois que desfez a dupla com seu irmão Victor no ano passado, agora segue em carreira solo. E ele acaba de anunciar sua nova turnê, Identidades, que dará um pontapé nesta fase de trabalho e terá início dia 20 de dezembro no Credicard Hall, às 22h. Os ingressos já estão à venda.

Léo já havia ensaiado a continuidade da carreira em julho, quando lançou o single Sol das Seis, com a participação da cantora Ludmilla. Esta será apenas uma das músicas apresentadas na turnê, em que pretende mostrar ao público toda a diversidade que o acompanha musicalmente.

A intenção do artista é ser um intérprete de um País multicultural e miscigenado. Em suas novas produções há canções que passam pelo brega refinado, arrocha, pop, pop-rock, balada romântica, R&B, folk e até sofrência. Tudo isso, claro, sem deixar de lado a raiz sertaneja que o consagrou musicalmente ao lado do irmão Victor em 2007.

Não faltarão, garante, os grandes sucessos repaginados com novos arranjos, músicas inéditas e versões de hits nacionais e internacionais.



Léo Chaves – Show. No Credicard Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955. Dia 20 de dezembro, às 22h. Ingressos a partir de R$ 40, à venda no local ou no site www.ticketsforfun.com.br.