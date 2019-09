Miriam Gimenes



05/09/2019 | 07:33



A sociedade atual parece ter perdido o gosto pela simplicidade. Por ser transparente, autêntico, honesto. As máscaras ou ‘filtros’ são usados não só nas fotos postadas nas redes sociais, mas também no dia a dia, nos relacionamentos. Antenada nesta realidade, a colunista do jornal O Globo e escritora Martha Medeiros fez uma série de crônicas, e algumas delas, selecionadas, renderam a comédia Simples Assim, que estreia amanhã, às 21h30, no Teatro Frei Caneca, em São Paulo.

Com direção de Ernesto Piccolo e texto de Rosane Lima, a comédia reflete sobre o cotidiano, com humor e afeto, como é usual na obra da escritora, uma das mais celebradas cronistas brasileiras. As duas coletâneas em que a peça se baseia – os livros Quem Diria que Viver Iria dar Nisso e Simples Assim –, reúnem cerca de 200 crônicas e, dessa pesquisa, resultaram dez cenas, cada uma delas com duas ou três crônicas entrelaçadas. A livre adaptação do texto apresenta histórias entrecortadas, interpretadas por Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro, que tratam das relações interpessoais no mundo contemporâneo, de um tempo acelerado e mediado por uma tecnologia invasiva e incontornável.

“A peça fala sobre a qualidade da presença da gente na vida. Estamos muito conectados com internet, pela rede social e pouco conectados entre nós. Falamos sobre esse lugar de poder se relacionar com o outro verdadeiramente, longe da loucura que a gente vive da tecnologia, que podemos estar conectados também com a vida, no presencial”, explica Julia Lemmertz, que se reveza entre algumas personagens no palco.

Entre elas está uma editora de um telejornal que é superocupada e contrata uma dublê para a substituir na vida pessoal; faz também a irmã desta editora, que tem trabalhos sociais no Senegal, além de uma moça que está em tratamento de desintoxicação digital. E você, como lida com a conectividade? “Tenho um limite, bom-senso. Sou de uma época em que não tinha celular, não sou escrava disso. Tenho até um pouco de fobia. A internet ou redes sociais me deixam um pouco angustiada. Não quero passar horas nesse negócio, deixar de lado minha vida real”, reflete a atriz.

“Trazemos o espírito meio esquizofrênico desta época. A vida é difícil, mas a simplicidade salva. Corruptos existem, mas eles nada podem contra a morte. A tecnologia nos domina, mas o amor segue imperioso. Tudo se entrelaça. É um texto para rir e pensar sobre essa birutice toda”, comenta Martha Medeiros.



Simples Assim – Peça. No Teatro Frei Caneca – Rua Frei Caneca, 569. De amanhã até dia 29, de sexta (21h30), sábado (21h) e domingo (18h). Ingressos: de R$ 50 a R$ 120 à venda em www.teatrofreicaneca.com.br.