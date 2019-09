9 dicas para ficar calmo na prova prática de direção

Da Redação



04/09/2019 | 15:19

A prova prática de direção é, quase sempre, um momento de tensão para os futuros habilitados. Para ajudar os candidatos que estão prestes a passar pelo teste, o Detran de São Paulo realizou na última sexta-feira (30) a segunda transmissão ao vivo da série #PerguntaproDetran em parceria com o Hospital das Clínicas.

A convidada foi a psicóloga clínica Mariângela Savoia, do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas.

Durante a live “Zen na prova prática”, ela respondeu dúvidas dos internautas e deu várias dicas práticas para dominar a ansiedade na hora do exame e também depois, quando o motorista está habilitado e encara o trânsito.

9 dicas ficar calmo na prova prática de direção

O que fazer para combater a ansiedade antes da prova prática?

“A ansiedade depende muito da expectativa da pessoa em relação à prova. Todos têm certo grau de ansiedade para fazer essa ou outra prova. Ou seja, é normal ficar um pouco nervoso. Uma dica é fazer alguns exercícios de respiração diafragmática e mentalizar cenas tranquilas.”

Há algum alimento específico para ajudar a relaxar?

“A recomendação é fazer uma alimentação leve. Nem pense em comer uma feijoada antes da prova. Não vai dar certo.”

Como dormir bem no dia anterior à prova?

“A dica é descansar e praticar atividades relaxantes no dia anterior. Atividades físicas leves podem ajudar. Meditação também. Exercícios muito intensos não são indicados, pois provocam estresse. E evite medicamentos com os quais não está acostumado.”

Como lidar com histórias negativas de outros candidatos?

“A tensão da espera e ouvir histórias de outros candidatos fazem parte do pacote. A dica é ter foco e esquecer o resto na hora em que entrar no carro. É preciso prestar atenção, concentrar-se no presente, tentar deixar o que é do outro para o outro.”

Como colocar em prática o que aprendeu na hora da baliza?

“A baliza é um pesadelo comum na hora da prova prática. Fique atento à baliza, aos cavaletes e se preocupe em seguir as orientações do instrutor. A respiração diafragmática ajuda muito nesses momentos.”

Já fiz mais de 30 aulas extras e ainda não passei. O que eu faço?

“Esse é um caso em que é preciso avaliar o que a pessoa está errando. É o circuito, é a baliza? Ver o que passa na cabeça, qual é o medo e enfrentar. Às vezes, a indicação é fazer um treino específico para a fobia de dirigir.”

Há diferença entre o medo e a fobia?

“Sim, há diferença. O medo todo mundo tem ao longo da vida e ele faz com que nos preparemos para lidar com o perigo, com as dificuldades. Temer um animal feroz, por exemplo, é diferente de ter fobia de um gato. Sobre não passar na prova de direção prática, é normal ficar apreensivo. Mas isso passa a ser um problema na medida em que provoca um travamento.”

Como lidar com o pânico de dirigir mesmo após passar na prova?

“O pânico de dirigir tem várias vertentes. Há quem tenha medo de se perder, de atrapalhar o trânsito, de não conseguir dirigir entre os carros. Normalmente, o treino ocorre com alguém ao lado, mas, de repente, você está só. Existem programas específicos para a fobia de dirigir, baseados no aumento gradativo das dificuldades.”

Como lidar com o medo específico de dirigir na estrada?

“Em geral, a estrada está ligada à velocidade. A dica é treinar com alguém que inspire confiança e pegar rodovias mais tranquilas. Mas a companhia não pode ser aquela pessoa tensa, que fica orientando a todo instante. Muitos têm dificuldades para dirigir justamente por causa de pessoas que exageram nas críticas.”

Placas de trânsito: conheça seus significados

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) exige que todos os motoristas saibam o significado das placas de sinalização. Elas fornecem informações importantes, podem ajudar a evitar acidentes, constrangimentos e ainda ajudam a melhorar o trânsito. Antes de tirar a carteira de habilitação o condutor passa pelo curso no Centro de Formação de Condutores (CFC) e aprende o que cada um dos sinais significa. Mas será que você ainda lembra de todos eles? Use a seleção na galeria para testar seu conhecimento!

Foto: Reprodução Sentido proibido Foto: Reprodução Parada obrigatória Foto: Reprodução Motorista deve dar preferência Foto: Reprodução Proibido virar à esquerda Foto: Reprodução Proibido virar à direita Foto: Reprodução Proibido retornar à esquerda Foto: Reprodução Proibido retornar à direita Foto: Reprodução Proibido estacionar Foto: Reprodução Estacionamento regulamentado Foto: Reprodução Proibido parar e estacionar Foto: Reprodução Proibido ultrapassar Foto: Reprodução Proibido mudar de faixa ou pista da esquerda para direita Foto: Reprodução Proibido mudar de faixa ou pista de direita para a esquerda Foto: Reprodução Proibida a circulação de caminhões Foto: Reprodução Proibido o trânsito de veículos automotores Foto: Reprodução Proibido o trânsito de veículos de traço animal Foto: Reprodução Proibido o trânsito de bicicletas Foto: Reprodução Proibido o trânsito de tratores ou máquinas de obra Foto: Reprodução Peso bruto total máximo permitido Foto: Reprodução Altura máxima permitida Foto: Reprodução Largura máxima permitida Foto: Reprodução Velocidade máxima permitida Foto: Reprodução Proibido acionar buzina ou sinal sonoro Foto: Reprodução Alfândega Foto: Reprodução Uso obrigatório de correntes Foto: Reprodução Conserve-se à direita Foto: Reprodução Sentido de circulação da via ou pista Foto: Reprodução Passagem obrigatória Foto: Reprodução Vire à esquerda Foto: Reprodução Vire à direita Foto: Reprodução Siga em frente ou à esquerda Foto: Reprodução Siga em frente ou à direita Foto: Reprodução Siga em frente Foto: Reprodução Ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem se manter à direita Foto: Reprodução Duplo sentido de circulação Foto: Reprodução Proibido trânsito de pedestres Foto: Reprodução Pedestre deve andar pela esquerda Foto: Reprodução Pedestre deve andar pela direita Foto: Reprodução Circulação exclusiva de ônibus Foto: Reprodução Sentido de circulação da rotatória Foto: Reprodução Circulação exclusiva de bicicletas Foto: Reprodução Ciclista deve se manter à esquerda Foto: Reprodução Ciclista deve se manter à esquerda Foto: Reprodução Pedestres à direita e ciclistas à esquerda Foto: Reprodução Pedestres à esquerda e ciclistas à direita Foto: Reprodução Proibida a circulação de motocicletas, ciclomotores e motonetas Foto: Reprodução Proibido o trânsito de ônibus Foto: Reprodução Circulação exclusiva de caminhões Foto: Reprodução Proibido o trânsito com carros de mão Foto: Reprodução Peso máximo permitido por eixo Foto: Reprodução Comprimento máximo permitido