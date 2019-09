Paloma ficará famosa em Bom Sucesso - com a ajuda de Silvana

04/09/2019 | 15:11



Paloma, personagem de Grazi Massafera em Bom Sucesso, conhecerá a fama! Com a ajuda de Silvana, vivida por Ingrid Guimarães. A costureira decidirá, segundo a colunista Patricia Kogut, fazer uma coleção de roupas e Silvana cruzará com o desfile das peças. A atriz elogiará os modelitos, isso, é claro, até saber quem os criou. Então, ela irá ofender Paloma, e, com tudo em vídeo, a situação ficará viral na internet, o que irritará Silvana.

O que será que vem depois?

Rival de Silvana

A atriz Suzana Pires deve entrar na trama em breve. Longe das telinhas desde 2015, Suzana, abaixo ao lado da rainha Sonia Braga, que tem se dedicado à carreira de autora, deve fazer uma participação como uma rival de Ingrid Guimarães.