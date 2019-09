Lista de indicados para o People's Choice Awards é divulgada e Game Of Thrones junto com Vingadores lideram as indicações

04/09/2019 | 15:11



Foi divulgado nesta quarta-feira, dia 4, a lista de indicados e aberta a votação popular para todas as categorias do People's Choice Awards que acontecerá no dia 10 de novembro, na Califórnia, nos Estados Unidos, que visa eleger as melhores músicas, séries, filmes e muito mais.

O que mais chamou a atenção foi a quantidade de indicações que Game Of Thrones e Os Vingadores acabaram recebendo, ao todo foram oito e sete vezes, consequentemente. Uau! Não é para qualquer um, né!? Riverdale e Stranger Things também tiveram sete indicações, mas se você achou que na categoria musical seria diferente, você está completamente enganado. Ariana Grande está no topo das indicações com oito possibilidades de prêmios, entre as categorias, a cantora se encontra em álbum do ano, com Thank u, next!

Lembrando que a votação é aberta ao público e existe até um número fechado de votos por pessoas, cada um que fizer o login no site pode votar cerca de 25 vezes por dia. Sendo assim, até o dia do evento acontecer. A seguir, confira a lista completa:

Artista masculino do ano

Shawn Mendes

Post Malone

Ed Sheeran

Drake

Travis Scott

Khalid

Lil Nas X

Bad Bunny

Artista feminina do ano:

Ariana Grande

Taylor Swift

Cardi B

Halsey

Billie Eilish

Miley Cyrus

Camila Cabello

P!nk

Grupo do Ano:

Jonas Brothers

BTS

5 Seconds Of Summer

Panic! At The Disco

CNCO

Imagine Dragons

The Chainsmokers

BLACKPINK

Música do ano:

Jonas Brothers - Sucker

Ariana Grande - 7 Rings

Lil Nas X feat. - Old Town Road

Khalid - Talk

Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care

Sam Smith, Normani - Dancing with a Stranger

Billie Eilish - Bad Guy

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

Álbum do ano:

Ariana Grande - Thank U, Next

Khalid - Free Spirit

Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Lizzo - Cuz I Love You

Jonas Brothers - Happiness Begins

Ed Sheeran - No.6 Collaborations Project

Juice Wrld - Death Race for Love

Taylor Swift - Lover

Artista country do ano:

Luke Combs

Blake Shelton

Carrie Underwood

Luke Bryan

Thomas Rhett

Kane Brown

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Artista do ano:

Daddy Yankee

Anuel AA

Maluma

Karol G

Bad Bunny

J Balvin

Natti Natasha

Becky G

Clipe do ano:

Daddy Yankee & Snow - Con Calma

Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco - ME!

BLACKPINK - Kill This Love

Ariana Grande - 7 Rings

Billie Eilish - Bad Guy

BTS feat. Halsey - Boy With Luv

Sam Smith, Normani - Dancing With a Stranger

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

Turnê do ano:

BTS, Love Yourself - Speak Yourself

Lady Gaga - Enigma

Ariana Grande - Sweetener

P!nk - Beautiful Trauma

Justin Timberlake - Man of the Woods

Jennifer Lopez - It's My Party

Cher - Here We Go Again Tour

BLACKPINK - BLACKPINK 2019 World