Salma Hayek leva bolo na cara do marido durante aniversário de 53 anos de idade

04/09/2019 | 15:11



Salma Hayek completou 53 anos de idade na última segunda-feira, dia 2, e ganhou uma festa super fofa do marido, o bilionário François-Henri Pinault. A comemoração, no entanto, chamou a atenção dos seguidores da atriz por causa de uma tradição um tanto quanto inusitada de seu país de origem: após o parabéns, o empresário fez questão de esfregar o rosto da esposa no bolo!

Na legenda do vídeo, publicado por Salma em seu Instagram, ela falou sobre a brincadeira:

Eu amo essa tradição mexicana, mas a melhor parte é o beijo. Obrigada, meu amor... você é o melhor.

Além da brincadeira com o bolo, a atriz também se divertiu durante a comemoração ao cantar com um grupo de mariachis. No post, Salma agradeceu a quem tornou a festa possível, citando, além do marido, a filha, Valentina Paloma Pinault.

Qual é a melhor forma de celebrar meu aniversário, do que com amigos, família, tempo bom em Londres, com uma banda feminina de Mariachis, muita tequila, vinho, muita comida, amor, dança e cantoria em memória de Frida Khalo e Chavela Vargas. Obrigada François, Valentina e Marjo por essa noite inesquecível.