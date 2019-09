Do Diário do Grande ABC



Na semana passada, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apresentou que o Brasil registrou o menor índice de desemprego desde dezembro de 2018. A taxa de desocupação foi de 11,8%, equivalente a 12,6 milhões de pessoas.

O sopro positivo não pode mascarar, entretanto, que o volume de trabalhadores sem ocupação é bastante elevado, considerando ainda que esse patamar segue desde 2014, quando foi deflagrada a crise econômica no País.

Diante do cenário, é de se celebrar o fato de a Caoa se comprometer a manter ao menos 850 funcionários que serão desligados da Ford, que encerra suas atividades em São Bernardo daqui a dois meses. Há atenuante de redução nos salários, fato que em médio e longo prazos pode resultar em problemas estruturantes para a economia do Grande ABC. Em meio à turbulência, é necessário haver um porto seguro.

Grande parte desses trabalhadores possui qualificação superior aos demais da mesma categoria em outras localidades do Brasil. O cenário observado no País é que esse perfil tem demorado mais para se reinserir no mercado de trabalho. A melhora nos índices nacionais de emprego deve-se justamente ao recorde de informais – 25,9 milhões, sendo 11,7 milhões sem carteira assinada e 24,2 milhões que atuam por conta própria.

O primeiro passo foi dado. É preciso comemorar, evidentemente, até porque, quando a Ford anunciou sua saída de São Bernardo, em fevereiro, o horizonte era nebuloso. Mas todos os agentes envolvidos têm de saber que outras etapas devem ser percorridas. Os salários precisam ser recuperados, para impulso do poder de compra do funcionário, início da força motriz da economia. Esse mesmo trabalhador necessitará de condições de aprimoramento, dado o avanço tecnológico. Apenas desse jeito haverá crescimento sustentável da nossa economia. O Grande ABC e o Brasil não podem somente viver de sopros.