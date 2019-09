Testamos: notebook Dell Vostro 14 5000 é escolha certeira, mas cobra caro por isso

Sérgio Vinícius



04/09/2019 | 14:18

A Dell mantém uma linha de notebooks voltada a pequenas empresas e negócios chamada Vostro. Na prática, essa pegada corporativa é mais perfumaria do que outra coisa (qualquer um, sem necessidade de CNPJ, pode adquirir uma máquina da família).

A boa notícia é que, ao recorrer às Vostro, o que se obtém são máquinas robustas, que servem bem, muito bem para trabalhar, estudar, se divertir, andar com ela nas costas e para o que mais o usuário imaginar.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O 33Giga avaliou o modelo Dell Vostro 14 5000 e gostou muito, muito mesmo do que viu. Exceto ao preço (o modelo avaliado é vendido no site da fabricante por entre R$ 3.498 e R$ 5.648), tudo o mais no pequeno laptop beira a perfeição. A velocidade do modelo avaliado é incrível (resultado do SSD de 256, 16 GB de RAM e processador i7 8ª geração, com 1.8 GHz até 4.6 GHz, cache de 8MB, quad-core).

(Aliás, sobre os valores pedidos na linha Vostro 14 5000: a diferença reside basicamente no armazenamento, capacidade do processador e opções de RAM entre 8 GB e 16 GB. É possível compará-las aqui.)

Abrir arquivos pesados e programas gráficos (como inDesign ou editor de vídeos) é tarefa simples e corriqueira para o modelo. Ligar e desligar (e carrregar ou encerrar o Windows), por exemplo, é quase instantâneo – dá a ideia, ao usuário, que ele está ligando uma TV ou um telefone Android de ponta (dá-lhe SSD!).

Se ele é esperto nas tarefas, sua usabilidade também é excelente. O teclado retroiluminado tem os botões macios e bem espaçados. O touchpad é preciso. Com isso, a experiência de digitar ou operá-lo dispensa periféricos externos que, normalmente, são boas opções para quem usa o notebook como uma estação fixa de trabalho.

A tela de 14 polegadas aliada ao peso de 1,55 quilo o fazem também ser a opção perfeita para levar a reuniões de trabalho ou estudo, viagens e qualquer outra atividade que exija uma máquina. Ele, aliás, é ultrafino – tem altura de 18,13 mm, largura de 324,9 mm e profundidade 232 mm.

Áudio e vídeo rodam de forma cristalina – a tela é antireflexo e o conjunto sonoro, chamado Waves Maxx AudioPro, oferece qualidade realista tanto para conferências, streaming ou música.

Você deve estar pensando que por R$ 5.600 (valor do modelo avaliado) é isso mesmo que um computador deveria entregar. E é verdade. Aliás, por esse preço, ela deveria oferecer um pouco mais.

Por exemplo: o modelo avaliado tem somente 256 GB de espaço interno. Há opções da Vostro 14 5000 com um HD de 1TB ou 2 TB adicional, mas com menos capacidade de armazenamento SSD (que tradicionalmente é menor do que os hard disks). De qualquer forma, quem lida com toneladas de arquivos vai ter que rebolar (ou fazer backup em discos externos ou na nuvem).

Outro ponto que merecia ser melhorado é a duração da bateria (3 células, 42wH integrada). Em uso em trabalho constante (áudio rodando, programas variados abertos, download e upload intermitente), o notebook aguenta bem entre 2 e 3 horas. Com streaming ou aplicativos rodando vídeo, menos. Merecia, pelo menos, 5 horas em uso qualquer que fosse.

Por fim, chega-se à questão principal de qualquer avaliação: se o produto vale a compra. A dica já é a tradicional do 33Giga: depende. É uma excelente opção nas prateleiras e tem poucos pontos fracos. Entretanto, o maior deles é também um dos maiores empecilhos em uma economia instável como a brasileira: o preço.

Para saber qual é o notebook ideal para você? Clique aqui e entenda como escolher a melhor máquina de acordo com seu perfil.