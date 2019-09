12min | app resume os pontos mais importantes de livros em leituras rápidas

Da Redação, com assessoria



04/09/2019 | 14:18

O 12min é um aplicativo que condensa os pontos mais importantes de livros de não-ficção em leituras rápidas de áudio e texto. Por meio dessas unidades de aprendizado de curto prazo sob demanda e acessíveis, a startup se propõe a auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional dos leitores. Fundada em 2016, o app conta com mais de 900 obras em português, espanhol e inglês no catálogo e mais de 1,5 milhão de usuários.

“O Poder do Hábito”, do autor Charles Duhigg, é o microbook mais lido do primeiro semestre de 2019. “Pai Rico, Pai Pobre” e “Mindset” completam o top 3. “O Poder do Hábito” também está em primeiro na lista dos mais lidos na história da plataforma, seguido por Os Segredos da Mente Milionária”, de T. Harv Eker, e “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas”, Dale Carnegie, no top 3. Abaixo, você confere a lista completa:

Top 10 mais lidos em Português:

O Poder do Hábito

Os Segredos da Mente Milionária

Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas

Pai Rico Pai Pobre

Mindset

As Armas da Persuasão

Steve Jobs

Foco

A Sutil Arte de Ligar o F*da-se

Poder Sem Limites

Top 10 Espanhol:

Mejora Tus Relaciones Personales en 5 Pasos

Padre Rico, Padre Pobre

El Poder del Hábito

Los Hombres son de Marte y las Mujeres de Venus}How to be Everything

Las 5 Trampas Del Amor

Cómo Hacer Amigos e Influir Sobre las Personas

El Arte de Hacer que las Cosas Sucedan

The Subtle Art of Not Giving a F*CK

Los Secretos de la Mente Millonaria

Top 10 Inglês:

The Power of Habit

10 Days to Faster Reading

The Subtle Art of Not Giving a F*ck

Secrets of the Millionaire Mind

Emotional Agility

Getting Things Done

How to Win Friends and Influence People

Man’s Search for Meaning

Mindset

Rich Dad Poor Dad

Confira abaixo os 20 microbooks mais lidos no 12min em 2019:

O Poder do Hábito

Pai Rico Pai Pobre

Mindset

Me Poupe!

Os Segredos da Mente Milionária

A Sutil Arte de Ligar o F*da-se

Manhãs Poderosas

O Segredo para Vencer o Medo

Sonho Grande

Foco

Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas

Steve Jobs

Você é Mais Forte do Que Pensa

Gente que Convence

Empresas Feitas Para Vencer

Quem Mexeu no Meu Queijo?

A Tríade do Tempo

Como Ter Um Dia Ideal

O Príncipe

O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil

