Pai de Britney Spears é acusado de abuso infantil pelo ex-marido da cantora

04/09/2019 | 14:11



2019 está sendo um ano difícil para Britney Spears. Após ser internada em uma clínica psiquiátrica por conta de sua saúde mental, foi noticiado nesta semana que a cantora perdeu parte da guarda de seus filhos, frutos de seu casamento com Kevin Federline. Segundo o site norte-americano TMZ, o ex-marido quis alterar o acordo de custódia entre eles e... conseguiu!

De acordo com a publicação, a guarda de Sean, de 13 anos de idade, e Jayden, de 12 anos, vinha sendo dividida em um esquema de 50% para cada desde 2007. Agora, Britney e Kevin concordaram que ele ficará com a custódia das crianças por 70% do tempo, deixando os meninos apenas 30% do tempo com a mãe. Pelo que parece, essa decisão foi conversada inicialmente em agosto de 2018, mas o pedido para oficializar foi enviado recentemente, no dia 28 de agosto.

Mas, não foi só isso que deixou a cantora nos holofotes! Na última terça-feira, dia 3, o site The Blast noticiou que o pai de Britney, Jamie Spears, está sob investigação por abuso infantil, envolvendo um de seus filhos! Em contato contato com a polícia, o responsável pela acusação foi o próprio ex de Brintey, Kevin, que alegou que Jamie teria agredido Sean.

Aparentemente, a razão de tudo isso, segundo o The Blast, se deu por conta de um incidente no dia 24 de agosto. Sem muito detalhes a respeito do ocorrido, a única informação liberada pela polícia é que a agressão teria acontecido enquanto os dois filhos estavam sob os cuidados de Britney. Tenso!

O site ainda afirma que todos os envolvidos nos caso já foram entrevistados e que a ocorrência está com a promotoria da justiça local. Caso o pai de Britney seja indiciado, o delito provavelmente seria considerado como uma má conduta.