Confira a altura mínima das principais atrações da Islands of Adventure

Paulo Basso Jr.



04/09/2019 | 13:48

O Castelo de Hogwarts é apenas uma das estrelas da Islands of Adventure, um dos parques de diversão mais divertidos de Orlando. Situado no complexo da Universal, o centro de lazer conta com brinquedos que molham, atrações inspiradas em super-heróis e até uma montanha-russa dedicada ao universo de Harry Potter. Confira a altura mínima exigida nas experiências mais populares.

Altura mínima nas principais atrações da Islands of Adventure

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

Divulgação Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

Com referências a Hagrid, personagem de “Harry Potter”, esta é a montanha-russa mais longa da Flórida, com 1,5 km de trilhos. O trenzinho é formado por 14 lugares, separados de dois em dois, entre motocicletas e sidecars.

Altura mínima: 1,22 metro

Incredible Hulk Coaster

Divulgação Incredible Hulk Coaster

Com diversos loopings e acelerações, que atingem 108 km/h em dois segundos, a atração com 33 metros de altura arranca gritos que são ouvidos o dia todo pelos visitantes. Durante o percurso, há sete inversões e dois trechos subterrâneos.

Altura mínima: 1,38 metro

Harry Potter and the Forbidden Journey

Divulgação Harry Potter and the Forbidden Journey

Aqui, você vai “voar” dentro do Castelo de Hogwarts. No trajeto, é possível curtir diversos objetos e cenários que fazem parte dos filmes e livros de Harry Potter, como a sala do diretor Dumbledore, as aulas de defesa contra as artes das trevas e o Grande Salão.

Altura mínima: 1,22 metro

Skull Island: Reign of Kong

Divulgação Skull Island: Reign of Kong

A bordo de um caminhão, você se verá cercado de gorilas, dinossauros e caçadores em brigas épicas. As telas que envolvem a experiência transmitem cenas que deixam todo mundo de cabelo em pé. Até mesmo o King Kong.

Altura mínima: 92 cm

The Amazing Adventures of Spider-Man

Divulgação The Amazing Adventures of Spider-Man

O conceito desta atração do Homem-Aranha envolve a projeção de imagens em diversas telas, algumas delas do tamanho de um prédio de quatro andares. De dentro do carrinho, que se mexe sem parar, você presencia explosões de calor e jatos de água, entre outros efeitos.

Altura mínima: 1,02 metro

Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls

Paulo Basso Jr. Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls

Enfileirados a bordo de barquinhos, os visitantes observam bonecos divertidos espalhados por cenários coloridos. No final, uma descida de 23 metros surge e pega a todos de surpresa.

Altura mínima: 1,12 metro

Popeye and Bluto’s Bilge-Rat Barges

Divulgação Popeye and Bluto’s Bilge-Rat Barges

Todo mundo entra em uma espécie de boia com o objetivo de ajudar o marinheiro Popeye a salvar sua amada Olívia das garras do malvado Brutus. Prepare-se para se molhar.

Altura mínima: 1,07 metro