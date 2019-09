Sérgio Guizé faz homenagem em aniversário de Bianca Bin: Obrigado meu Deus por esse presente

04/09/2019 | 13:11



O aniversário de 29 anos da Bianca Bin foi na última terça-feira, dia 3, mas quem ganhou presente foi Sérgio Guizé. O motivo? Em seu Instagram, o ator se derreteu pela amada ao desejar parabéns e, de quebra, agradecer pela sua presença na vida dele.

Obrigado meu Deus por esse presente, que dia especial, parabéns minha flor, felicidade todo dia para sempre, não sei direito o que dizer: amor incondicional, escreveu ele, na legenda de uma foto em que aparece beijando a atriz.

O casal se formou quando trabalhou em O Outro Lado do Paraíso, em 2018. O romance, porém, só foi assumido publicamente perto do fim da novela. Segundo o jornal Extra, Bianca e Guizé estão morando juntos no Rio de Janeiro e compraram um sítio no interior de São Paulo.