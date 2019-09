Grupo Caoa compra fábrica da Ford em São Bernardo (SP); produção de caminhões será mantida

Da Redação, com assessoria



04/09/2019 | 12:18

Governador de São Paulo, João Doria anunciou ontem (3) que o Grupo Caoa irá comprar a unidade da Ford em São Bernardo do Campo. O presidente da Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, e o presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters, participaram de entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Grupo Caoa compra fábrica

A operação da compra será feita em duas etapas. A primeira irá durar de 35 a 45 dias e é conhecida como “due diligence” – termo utilizado no âmbito de aquisições corporativas que se refere ao processo de análise das informação sobre a empresa à venda. Com os resultados, a compra da fábrica da Ford pela Caoa será oficializada em seguida.

Após o período de análise, será possível dizer qual veículo a unidade de São Bernardo do Campo poderá passar a fabricar pelo Grupo Caoa, além da continuidade da produção de caminhões, já garantida. Com o acordo, a Caoa manterá, em um primeiro momento, os cerca de 850 empregos ligados à unidade do ABC paulista.

Embora a produção de caminhões esteja mantida, a Ford já anunciou o fim do Fiesta no mercado brasileiro. Na galeria, relembre a evolução do modelo ao longo dos anos.

