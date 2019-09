Leo Alves



04/09/2019 | 12:18

Faltando poucos dias para o lançamento do novo HB20, a Hyundai surpreendeu e revelou o desenho externo da nova geração. Reformulado, o hatch recebeu a nova linguagem visual da marca, embora haja alguns elementos que lembrem o modelo atual, como o desenho da coluna A e o formato do vidro traseiro. O lançamento oficial será no próximo dia 16.

Novo HB20: o que muda

Embora utilize basicamente a mesma plataforma, está será a primeira mudança completa de geração do compacto. O hatch chega primeiro ao mercado, mas o sedã também está em desenvolvimento. A expectativa é que o HB20 cresça para oferecer mais espaço para os ocupantes do banco traseiro.

O interior também será inteiramente reformulado, e pode ser revelado nos próximos dias, já que a marca lançou uma meta de acessos em seu site. Caso atinja 50 mil acessos até sexta-feira (6), as imagens da parte interna serão mostradas oficialmente.

Foto: Divulgação Hyundai revela novo HB20 Foto: Divulgação Hyundai revela novo HB20