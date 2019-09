Léo Santos passa por cirurgia e só retornará ao Corinthians em 2020

04/09/2019 | 11:56



O zagueiro Léo Santos passou por cirurgia no joelho direito na manhã desta quarta-feira e só voltará a jogar pelo Corinthians na próxima temporada. Ele foi operado pelo consultor médico do clube, Joaquim Grava, e pelo médico Ivan Grava.

Léo Santos sofreu uma fratura no joelho direito durante treino no último sábado, no CT Joaquim Grava. Quatro dias depois, ele realizou a cirurgia no Hospital São Luiz, no Morumbi, em São Paulo.

O zagueiro já havia operado o joelho direito neste ano. Em abril, quando estava emprestado ao Fluminense, ele teve de passar por cirurgia por causa de uma tendinite patelar. Léo Santos estava recuperado e tinha previsão de voltar a ficar à disposição neste mês, mas sofreu a nova lesão no último sábado.

Sem Léo Santos até o fim desta temporada, o técnico Fábio Carille conta com quatro zagueiros no elenco profissional do Corinthians: Gil e Manoel, os titulares, além de Bruno Méndez e João Victor.

Léo Santos é cria da base do Corinthians. Pelo profissional, o zagueiro participou de 41 partidas e marcou um gol. Ele tem apenas 20 anos.