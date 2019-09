04/09/2019 | 11:40



O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Economia, da Justiça e Segurança Pública, do Desenvolvimento Regional e da Cidadania, crédito suplementar no valor de R$ 137.832.239,00, para reforço de dotações".

A mensagem de envio do texto está publicada no Diário Oficial da União (DOU), mas não detalha a destinação do recurso.