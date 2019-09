Bolsonaro diz que pretende decidir PGR entre hoje e amanhã: 'tudo pode acontecer'

04/09/2019 | 11:29



O presidente Jair Bolsonaro afirmou que espera definir a sucessão da Procuradoria-Geral da República até esta quinta-feira, 5. "Espero que de hoje para amanhã nasça a criança, que já está com nove meses e meio", afirmou, rindo, na manhça desta quarta-feira (4). Ele disse que todos os nomes estão no páreo, até mesmo o da atual procuradora-geral, Raquel Dodge, que poderia ser reconduzida.

"Eu falei ontem (terça) em jogo de xadrez e a rainha, a pessoa mais importante (do jogo), não vai fazer parte do governo, mas vai fazer parte do destino do Brasil, é a PGR. Falei rainha que pode ser homem", disse. Questionado se poderia ser Dodge, ele respondeu que "por enquanto está todo mundo no páreo". "A PGR está em aberto ainda. Enquanto eu não bater o martelo, está em aberto, tudo pode acontecer", declarou.