Robert Pattinson faz desabafo sobre cenas de masturbação: - Fiz nos últimos quatro filmes

04/09/2019 | 11:11



Robert Pattinson resolveu abrir o jogo sobre seus últimos trabalhos na indústria do entretenimento. O ator, que será o próximo Batman, contou à revista Variety que fez cenas bem íntimas em seus quatro filmes mais recentes: High Life, Damsel, The Devil All the Time e The Lighthouse.

- Eu continuo me masturbando. Nos últimos três ou quatro filmes, eu tive uma cena de masturbação. Só fui perceber quando fui fazer pela quarta vez, confessou.

Ele ainda revelou que a cena mais estranha de todas foi em The Lighthouse, onde ele se toca vendo a escultura de uma sereia.

- Quando vi a figura de barro da sereia... Se você se excita com isso, está em um lugar muito errado em sua vida, brincou.

Pattinson também confessou que, apesar de se expor bastante nas telonas, procura ser mais reservado na vida real.

- Tornei impossível para as pessoas me seguirem. Eu sou completamente hermético. Não valeria a pena esperar do lado de fora da minha casa, porque eu não sairia.

Bem sincero, hein?