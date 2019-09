Mulher abriga 97 cães diante da ameaça do furacão Dorian

04/09/2019 | 10:55



Uma mulher que vive em New Providence, nas Bahamas, decidiu abrigar quase cem cães na casa dela por causa da ameaça do furacão Dorian. O tornado atingiu o norte da região no domingo, dia 1º, com chuvas torrenciais e ventos de cerca de 300 km/h - um furacão de potência sem precedentes na história deste arquipélago, localizado entre a Flórida, Cuba e o Haiti.

Nas redes sociais, Chella Phillips publicou imagens dos animais e lamentou por aqueles que não conseguiu proteger. "Podemos não ser atingidos com tanta força como outras ilhas e a parte mais triste é que depois do furacão sair das Bahamas, algumas ilhas vão demorar muito para se recuperar. Cada ilha tem uma abundância de cães abandonados. Meu coração está partido por aqueles sem um lugar para se esconder. Só Deus pode protegê-los agora", desabafou.

Chella também relatou como está sendo dividir a casa dela com quase cem cachorros. "São 97 cães que estão dentro da minha casa e 79 deles estão no meu quarto principal. Tem sido uma loucura desde à noite passada, com cocô e xixi sem parar, mas pelo menos eles estão respeitando a minha cama e ninguém se atreveu a saltar nela", comentou no Facebook.

Em algumas imagens, é possível observar que os cães ficam embaixo da cama de Chella e tentam dividir o espaço para descansar um pouco. Não é de hoje que Chella Phillips resgata animais. Ela faz parte da equipe do grupo The Voiceless Dogs of Nassau, nas Bahamas. O abrigo foi fundado há quatro anos e mais de mil cachorros e gatos foram salvos.

Ela não hesitou em contar a história completa no perfil dela no Facebook e também pediu ajuda para os seguidores.