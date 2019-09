Tinder lança recurso para ajudar usuários a conseguir mais matchs

Da Redação



04/09/2019 | 10:48

O Tinder anunciou mais uma novidade para seus usuários: o Match Time. A nova função tem como objetivo ajudar as pessoas a terem mais chances de conseguir novas combinações no aplicativo.

O Match Time será uma espécie de alerta, que vai avisar os usuários nos momentos em que o Tinder estiver com alto índice de atividade. Durante esse período, a atividade dentro do Tinder chega a ter um aumento de até 15x. Com isso, as chances de um match aumentam em 250% – o que significa que os usuários têm a chance de engatar um papo com um novo match 33% mais rápido. Para ficar sabendo e participar da festa, basta ativar as notificações do Tinder no seu smartphone.

Disponível para o sistema Android e iOS, o Match Time já está funcionando nas cidades listadas abaixo. Gradativamente, a novidade será expandida para mais regiões.

– São Paulo (Capital e região metropolitana)

– Santos

– Campinas

– São José dos Campos

– Jundiaí

– Brasília

– Salvador

– Fortaleza

– Belo Horizonte

– Manaus

– Curitiba

– Recife

– Goiânia

– Belém

– Porto Alegre

– Florianópolis

– Rio de Janeiro (Capital e região metropolitana)

– Campos dos Goytacazes

– Petrópolis

– Armação de Búzios

