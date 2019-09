Acer lança plataforma de e-sports que permite criar equipes e promover desafios

Da Redação



04/09/2019 | 10:48

A Acer anunciou a Planet9, uma comunidade que permite aos gamers criar a própria equipe, treinar para obter excelência e promover desafios para ver quem vence. Atualmente, ela está na versão beta fechada e entrará na versão beta aberta em 30 de janeiro de 2020.

A Planet9 abre os e-sports para jogadores amadores e casuais que queiram participar desse universo. Dessa forma, ela permite que eles aprendam com os profissionais, entendam seus pontos fortes e fracos, se conectem com outros gamers da comunidade e participem de torneios online.

Monte a sua equipe

Os recursos da comunidade permitem aos gamers se encontrar e agrupar a outros jogadores que estão no mesmo caminho. Eles podem adicionar amigos, seguir pessoas de seu interesse e receber recomendações sobre com quem podem jogar, com base no game e em habilidades complementares. Para as equipes, funções como sala de bate-papo e compartilhamento de táticas de jogo permitem que elas se relacionem e aprendem uns com os outros. Conheça mais detalhes dos recursos:

– Treinador: O recurso de Treinador permite que os gamers aprendam com jogadores profissionais e experientes. Eles podem selecionar o treinador ideal com base em estatísticas, idioma, classificação e tarifa por hora. Os treinadores podem analisar as estatísticas do gamer para bolar uma estratégia personalizada, aprimorada por recursos de compartilhamento de tela, bate-papo por vídeo/voz e upload de VOD para reproduzir os momentos que precisam ser aperfeiçoados.

– Aplicação: Os gamers podem trabalhar em conjunto com jogadores que pensam da mesma maneira para se classificarem enquanto aprendem e aprimoram suas habilidades durante o processo. Os hosts podem incorporar as transmissões ao vivo do Twitch ou do YouTube para atrair mais pessoas interessadas.

– Estatísticas do jogo: Todas as estatísticas de jogo do gamer são apresentadas em um painel atraente. Os dados sobre vitórias, derrotas, mortes, itens comprados, ouro encontrado, são usados para associar o jogador com o treinador ideal e oferecer informações sobre maneiras de melhorar.

– Treinos entre equipes (scrims): A Planet9 oferece maneiras competitivas de praticar ou desafiar nos campos de batalha – seja com o clã (equipe) ou com a tribo (vários clãs). O recurso “Clan Scrims” permite que os clãs solicitem um desafio de treino contra outros clãs, enquanto o recurso “Tribe Wars” permite que as tribos participem de extensas competições organizadas todas as semanas para bônus e benefícios na Planet9.

Os jogadores que quiserem participar da versão beta fechada da Planet9 podem se inscrever no site planet9.gg a partir das 13:30 de hoje (4).

