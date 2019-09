Obituário - 4 de setembro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/09/2019 | 10:40



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Quarta-feira, 4 de setembro de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 2 de setembro

Irene Rodrigues Costa, 96. Natural de Taubaté (SP). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Renate Kraus, 90. Natural da Alemanha. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Santos de Oliveira, 86. Natural de Natividade da Serra (SP). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Catharina Lofredo garcês, 84. Natural de São Caetano. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Ana Perli, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Augusto Borghi Moreira, 76. Natural de Promissão (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Olegário de Siqueira, 76. Natural de Tabira (PE). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daurio Fernandes Gaspar, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Cassiano, 64. Natural de Heliodora (MG). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Auxiliar de enfermagem. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elias Costa Jardim, 54. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José da Silva, 52. Natural de Pão de Açúcar (AL). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Santo André, terça-feira, dia 3 de setembro

Solange Coelho Diorio, 82. Natural de Caxambu (MG). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Servidoni, 68. Natural de Marialva (PR). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivaldo Morgado, 59. Natural de Rancho Alegre (PR). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

Emiko Uehoka, 83. Natural de Valparaíso (SP). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Aparecido Machado Ribeiro, 82. Natural de Jaborandi (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Roberto da Silva Oliveira, 66. Natural de Ventania (PR). Residia no Centro de Diadema. Dia 2, em Santo André. Jardim da Colina.

M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 29 de agosto

Joaquim Ferreira de Oliveira, 79. Natural de Belo Campo (BA). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 30 de agosto

Dermeval Santos, 84. Natural de Itabaianinha (SE). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Maria Cidalha Alves de Lima, 79. Natural de Belém de São Francisco (PE). Residia na Vila Real, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

José Gomes da Silva, 75. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Osmar Riva, 69. Natural de Rolândia (PR). Residia no Jardim Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Sineide Varelo da Silva Machado, 56. Natural de Moreno (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Artides Rodrigues Junior, 52. Natural de Mauá. Faleceu em Jaraguá do Sul (SC). Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 31 de agosto

Isabel Pereira de Souza, 98. Natural de Rubin (MG). Residia na Vila Nova Mauá. Dia 31. Vale dos Pinheirais.

Amando Alves de Jesus, 78. Natural de Riacho de Santana (BA). Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 31. Vale dos Pinheirais.

José Minervino da Silva, 78. Natural de Goiana (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Joaquim Ramos Ferreira, 68. Natural de Brasília de Minas (MG). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Oswaldo Merigui Junior, 51. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim São Pedro, em São Paulo (SP). Dia 31. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 1º de setembro

Antonio Conceição, 95. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Coveiro aposentado. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Zulmira Eugênia Dias, 91. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

José Aprigio da Silva, 87. Natural de Lajedo (PE). Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

João Duarte Cavalcante, 79. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Parque do Grande ABC.

José Paixão Tavares, 74. Natural de Além Paraíba (MG). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Jair Bertoni, 66. Natural de Mauá. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 2 de setembro

Julio de Bortoli, 87. Natural de Tapinas, Distrito de Itápolis (SP). Residia no Parque Capuava, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Adelina Gonçalves Ferreira, 79. Natural de Piquerobi (SP). Residia no Jardim São Jorge, em Guapituba, Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Iracema Faustino de Morais, 72. Natural de Anajá (PE). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Leandro de Brito, 72. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Lurdes Ferreira, 67. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Maria do Carmo Silva de Barros, 62. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Roberto Souza de Deus, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Valério de Araújo, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim São Jorge, em Guapituba, Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

José Airton dos Santos, 51. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Dulce Palhaes Ferreira, 86. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Yara, em Ribeirão Pires. Dia 2, em Santo André. Cemitério São José.

Oswaldo Alves de Morais, 73. Natural de Garça (SP). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Celso Jacobine, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Elisa, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Laerso Santos de Almeida, 64. Natural de Santa Rosa de Lima (SE). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.



José Nailson Damaceno Cerqueira, 52. Natural de Itabuna (BA). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.