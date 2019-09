Obituário - 3 de setembro de 2019

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 31 de agosto

Esmeralda Ferreira Gomes, 80. Natural de Aracaju (CE). Residia em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Santo André, domingo, dia 1º de setembro

Maria do Carmo Nascimento Lima, 93. Natural de Ribeirão Vermelho (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izaias Ferreira da Cruz, 91. Natural do Estado da Paraíba. Residia em Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Chitelli, 88. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no Jardim Celeste, em São Paulo (SP). Pensionista. Jardim da Colina.

Maria Dias Martins, 86. Natural de Mococa (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dalva Maria Cardoso Ferreira, 83. Natural de Lagoa Dourada (MG). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durvalino Ubirajara de Souza Franco, 75. Natural de Itapetininga (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odair Guelao, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Metalúrgico. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliane Costa Gomes, 53. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Evandro Luiz de Oliveira Rosa, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Contador. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Paulo Rogério de Lima, 42. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Parque Miami, em Santo André. Motorista. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Salvatore Furnari, 85. Natural da Itália. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Santo André, segunda-feira, dia 2 de setembro

Josefa Sebastiana de Souza, 78. Natural de Calçado (PE). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 30 de agosto

Manoel Elias de Souza, 84. Natural de Imaculada (PB). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 30. Vale da Paz, em Diadema.

Arnaldo de Campos Torres, 84. Natural de Cristina (MG). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério do Baeta.

Antonia Josefa da Conceição Granado, 78. Natural de Tambauba (PE). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério do Baeta.

Ary Aynesio da Silva Filho, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Jeneci Antonia da Silva, 63. Natural de Farias Brito (CE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Adnalva Elena de Almeida, 53. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 31 de agosto

Eulina Laudelina de Souza, 100. Natural de Santa Cruz da Cabrália (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Gracinda Silveiro de Almeida, 90. Natural de Portugal. Residia em São Paulo (SP). Dia 31. Cemitério dos Casa.

Joaquina Maria de Sousa, 88. Natural de Mauriti (CE). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Suzana Benites Nogueira, 83. Natural de Três Lagoas (MS). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Dilse Pellisson da Silva, 82. Natural de Catiguá (SP). Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério do Baeta.

Armando Zampieri, 78. Natural de São Caetano. Residia na Vila Tereza, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Elfriedes Hytry, 77. Natural da Alemanha. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 31. Vale do Paz, em Diadema.

José Pires de Carvalho, 73. Natural de Barra Longa (MG). Residia no Condomínio Jandaia, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Natal Fermino Pinto, 66. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Aparecida Ferrareti da Silva, 63. Natural de Bilac (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 1º de setembro

Vonecir Amado, 65. Natural de Ibiporã (PR). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Crematório Vila Alpina.

Norberto Zucas, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Maurinho de Jesus Cypriano, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

José Aparecido Avelino da Silva, 54. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 1º de setembro. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Adelice Correia da Silva, 83. Natural do Morro do Chapéu (BA). Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.